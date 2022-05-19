Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что в стране провалено импортозамещение.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — заявил сенатор в своем ТГ-канале.

Единственный успех, который отметил сенатор – это сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Между тем в Кремле заявили, что не согласны с тем, что программа импортозамещения провалена, в этом отношении ведется напряженная работа.