Пограничники задержали россиянку, которая под видом паломницы Свято-Успенской Почаевской лавры пыталась попасть в Украину. Женщина отказалась предъявлять паспорт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Пограничники задержали россиянку, которая не хотела предоставлять свой паспорт на проверку. Зато предоставила вид на жительство в одной из стран ЕС», — рассказали в ведомстве.

При себе у женщины была карта паломника Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область), а в телефоне гражданки пограничники обнаружили переписку антиукраинского характера.

«Теперь «отмаливать грехи» за своих соотечественников ей придется в СБУ, куда ее передали», — добавили в ГПСУ.