Самозваный президент т.н. Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, в котором референдум по вопросу вхождения «республики» в состав России назначен на 17 июля. Об этом сообщается на сайте «главы Южной Осетии».

«Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в указе.

«Документ» вступает в силу со дня его подписания.

Таким образом, все разговоры о независимости, к которой якобы стремилось это т.н. государство, отделившись от Грузии, оказались простой болтовней.

Тбилиси, естественно, не признает де-факто референдум в т.н. Южной Осетии о присоединении к России. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Политик пояснил, что страна не будет признавать ни власть «Южной Осетии», ни выборы, ни референдум.

«В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии», — сообщил Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Итак, сепаратисты «Республики Южная Осетия» назначили референдум о вхождении в состав России на середину лета. А что дальше? Для чего это делается? Может, это определенный сигнал всему Южному Кавказу?

Ведь, напомним, сепаратисты «Арцаха» уже несколько раз за время после войны заявляли о желательности такого сценария и для Карабахского региона Азербайджана, запускалась тема о необходимости выдачи всем желающим жителям Нагорного Карабаха паспортов граждан РФ. Что если после «Южной Осетии» подобный референдум московские эмиссары начнут готовить и у нас, на территории, контролируемой российскими миротворцами? Что сможет реально противопоставить этому Баку? И в состоянии ли Турция в случае запуска такого процесса поставить заслон подобным устремлениям России, то есть, эффективно вступиться за Азербайджан?

На эти вопросы Minval.az ответил Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Если референдумы коллаборационистов объявляются, значит это кому-нибудь нужно. Давайте посмотрим, кому. Проще всего сказать, что это нужно уже уходящему «президенту» Бибилову, который ещё до своего избрания на первый срок обещал, что Россия аннексирует Цхинвальский регион. Не получилось, бывает. Ну и типа того, раз я обещал, вот назначил референдум. Всё это так, но есть нюанс. За Бибиловым стоит конкретная группировка в Кремле, вернее на Старой площади (администрация президента) решили, что такой «документ», как и результаты референдума о присоединении к России, может быть им полезен.

Насколько полезны, покажет время. Например, настолько, чтобы после поражения в Украине, продать населению такую победу – «Цхинвал наш». Или настолько, чтобы сказать коллаборантам: «Нет ребята, присоединять мы вас не будем, зато возьмем в союзное государство». Сбудется мечта тридцатилетней давности — стать союзной республикой. Ну, или ещё для чего-нибудь.

В общем все зависит от того, как будут развиваться военные действия в Украине. Насчет сигнала, я бы сказал — все сигналы уже посланы. Что можно противопоставить? А знаете, давайте спросим себя — а нужно ли им что-либо противопоставлять по конкретным кейсам? Скорее нет, чем да. Ведь все эти их решения незаконны и все об этом знают.

Другое дело, что необходима политика последовательного отхода от РФ, как от страны-агрессора, иначе проблемы не решить.

Что касается Турции, то для Москвы она пока может быть каким-то сдерживающим аргументом. Портить отношения с Анкарой на пустом месте? Зачем? Но в том-то всё и дело, что на пустом месте они не станут портить отношения и с Баку. И если вдруг будет принято решение по Карабаху в том же ключе, что с «Южной Осетией», то это не от хорошей жизни, а от безысходности. Турция сама по себе сдерживающий фактор агрессивности РФ на треке российско-азербайджанских отношений, и Карабах тут идет в пакете.

Р.Оруджев