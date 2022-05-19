Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы состоится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства по итогам беседы главы МИД с журналистами на заседании Совета партнерства Армения — ЕС.

«Встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы, запланированная на май, пока не состоялась. Но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать. И я надеюсь, что встреча, наконец, состоится в ближайшие дни или, может, недели», — сказал глава МИД Армении.