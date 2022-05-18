Европейский союз является нашим основным торговым партнером, и он останется таковым.

Такое мнение высказал президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Глава государства сказал: «Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Евросоюзом по новому соглашению. Конечно, сотрудничество с членами ЕС, особенно с Литвой, имеет для нас стратегическое значение. Я рад, что это сотрудничество развивается очень успешно».

Говоря о двусторонней торгово-экономической повестке с Литвой, президент Азербайджана отметил, что очень хорошо, что экономики стран не конкурируют друг с другом. «Экономики расположены в разных частях Евразии. Таким образом, мы можем построить своего рода сотрудничество с нашими совместными усилиями и проектами, предоставляя больше информации. Я думаю, что одним из преимуществ сегодняшнего бизнес-форума является демонстрация возможностей, бизнес-среды, правил, налогов, инвестиционных возможностей и других вопросов. Уверен, что бизнес-делегации обеих стран не упустят эту возможность», — сказал президент Ильхам Алиев.