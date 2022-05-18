Как выяснили «Можем объяснить», партия «Справедливая Россия» внесет завтра в Госдуму законопроект, согласно которому на захваченных территориях, где проводятся операции по «поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», будут создаваться временные администрации для «обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина, а также поддержания общественного порядка».

Для работы временных организаций в России будут набирать на добровольной основе гражданский персонал. Согласно источникам МО в Госдуме, этот законопроект будет одобрен советом Думы и принят в ближайшие дни.

Собеседники «Можем объяснить» рассказали, что на создание такого закона есть запрос в Администрации президента. Сейчас АП пытается организовать временные администрации на оккупированных территориях, но «у них там полный бардак», поэтому нужен документ, на который чиновники смогут формально опираться.

Возможно, чиновников из России хотят отправить работать на Украину, потому что не доверяют местным, или есть проблемы с набором в администрации среди украинцев.