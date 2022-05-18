Турция планирует передать Финляндии и Швеции манифест с условиями для вступления этих стран в НАТО, сообщает Sabah. По данным газеты, Анкара перечисляет десять требований, при выполнении которых она не будет препятствовать членству двух стран в альянсе:

— уточнение позиции Хельсинки и Стокгольма по статусу Рабочей партии Курдистана (РПК): Турция требует признать эту организацию и ее ответвления террористическими;

— отказ от принятия членов РПК в парламенты двух стран;

— прекращение поддержки курдских формирование под предлогом борьбы с ИГ;

— избегание контактов с руководством РПК;

— пресечение дезинформации от сторонников организации «Хизмет» (ФЕТО);

— ускорение процедуры экстрадиции «террористов» по запросу Анкары;

— отказ от «противоречащих духу альянса» действий, направленных против безопасности Турции;

— инициатива по созданию механизма тесного сотрудничества с Анкарой в сфере борьбе с терроризмом;

— блокировка банковских счетов «террористических организаций» в Швеции и Финляндии;

— предотвращение сбора средств такими организациями под видом НПО.

Ранее Bloomberg сообщал, что Турция требует от США снять с нее санкции за закупку российских С-400 и вернуть Анкару в программу подготовки пилотов F-35 в обмен на одобрение включения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Власти также хотят, чтобы скандинавские страны сняли введенные в 2019 году из-за операции в Сирии ограничения на поставку Турции оружия. В числе условий источники Bloomberg назвали и признание РПК в этих государствах террористической организацией.