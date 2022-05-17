Турция призывает не пускать Финляндию и Швецию в НАТО и предлагает подержать их на пороге, пока не будут разрешены все острые моменты. Об этом сказал председатель Партии националистического движения республики Девлет Бахчели.

«Всем известен тот факт, что Финляндия, и в особенности Швеция, обнимаются с врагами Турции. Мы будем наблюдать за тем, как с одной стороны нам пожимают руку, а с другой бьют кинжалом в нашу спину?» — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Турецкий политик уверен, сейчас включение этих стран в альянс расшатает отношения между участниками. Поэтому, по его словам, наиболее подходящий вариант — «отвести в комнату ожиданий Финляндию и Швецию».