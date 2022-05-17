Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов убежден, что страна вернет контроль над захваченными Россией территориями уже в ближайшее время.

В эфире украинского телевидения он отметил, что, хотя Россия до сих пор продолжает наносить ракетные удары по украинским городам и селам, их интенсивность существенно сократилась.

«Я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории», – объясняет Смирнов.

По его словам, Украина с начала полномасштабной войны просила у Запада много оружия, но не всегда его получала. Несмотря на это, не стоит умалять роль наших международных партнеров.

«Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление… По моему субъективному мнению, до конца лета мы отвоюем и Донецк , и Луганск», – заявил советник министра.

Он напомнил, что в начале войны силы противника превосходили украинские в 8 раз. Однако сейчас эта ситуация резко меняется.

«Если мы говорим о человеческом и военном ресурсе, то мы должны понимать, что у России этого всего нет. Нас активно поддерживают западные партнеры, постоянно выделяются большие средства и поступает вооружение», – подчеркнул Ростислав Смирнов.