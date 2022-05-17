Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) дозвонились до 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и обнародовали тизер своего разговора.

«Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился» — таковы цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации, приведены в видео.

В тизере также есть обращение Джорджа Буша к российским пранкерам: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск».

В финале Джордж Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» — и отдаёт им честь.