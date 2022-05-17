Президент РФ Владимир Путин уверен, что страны Европы не могут полностью отказаться от нефти и газа России, а если откажутся — станут «регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире». С такими заявлениями он выступил на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

«Европейцы прямо признают, что не могут пока полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, отказаться от нашей нефти.

Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире… И это самым серьезным образом, по мнению некоторых экспертов, бесповоротно может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности», — заявил он.