О возобновлении деятельности в Киеве и планах участвовать в послевоенном восстановлении Украины заявило посольство Израиля в Украине. 17 мая над зданием снова будет поднят официальный флаг страны, сообщила пресс-служба посольства.

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину посольство Израиля было переведено из Киева во Львов, а после начала войны – эвакуировано в Польшу.

Посол Михаил Бродский в сообщении, анонсирующем возвращение представительства, заявил, что с начала войны Израиль постоянно поддерживает украинский народ, направляя гуманитарную помощь.

«Мы передали сотни тонн оборудования и лекарственных средств для неотложной медицинской помощи, генераторы электроснабжения больниц и критической гражданской инфраструктуры», – сказал он.

По его словам, Израиль намерен и в дальнейшем поставлять продовольствие и медицинские товаров для мирного населения в зонах боевых действий. Также есть план присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, отметил Бродский.