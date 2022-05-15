Папа Римский Франциск Первый в воскресенье провозгласил 10 новых святых, восстановившись после боли в колене, из-за которой он вынужден пользоваться инвалидным креслом, и возглавив первую за последние два года церемонию канонизации в Ватикане, сообщает AP.

В начале церемонии Франциск долго стоял, приветствуя священников, совершающих мессу, а затем, ковыляя, подошел к алтарю, чтобы провозгласить святыми шестерых мужчин и четырех женщин. Среди них голландский священник-журналист, убитый нацистами, светский новообращенный индиец, убитый за свою веру, и полдюжины французских и итальянских священников и монахинь, основавших религиозные ордена.

Это была первая месса канонизации в Ватикане c начала пандемии коронавируса.