Реакция России на членство Финляндия в НАТО оказалась сдержаннее, чем ожидалось. Так финский президент Саули Ниинистё прокомментировал в воскресенье на пресс-конференции в Хельсинки состоявшийся накануне телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», — сказал он.

По словам Ниинистё, многое в отношениях Хельсинки и Москвы в настоящее время остается неопределенным. «Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся», — отметил он.

Президент также заявил, что не видит в данный момент подготовки России к ответным действиям военного характера.

Инициатором телефонного разговора выступила финская сторона. В ходе беседы Ниинистё рассказал, что его страна в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин назвал возможный отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет. Такое изменение внешнеполитического курса республики может негативно отразиться на двусторонних отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер, подчеркнули в пресс-службе.