Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает МИД.

Министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Была дана высокая оценка деятельности Ирано-азербайджанской межгосударственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству и реализации достигнутых в этих рамках договоренностей.

Стороны отметили, что взаимные визиты придали позитивный импульс развитию отношений. Министр Джейхун Байрамов с удовольствием принял приглашение своего коллеги посетить Исламскую Республику Иран и сообщил, что визит состоится в ближайшее время.

Стороны также обсудили региональную ситуацию и вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.