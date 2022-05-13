В Луганской области 12 мая подразделением противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник».

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет», — отмечают десантники.

Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.