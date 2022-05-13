История исчезновения жительницы села Даллар Джаир Шамкирского района Лауры Багировой (1991 г.р.) обрастает все новыми любопытными деталями.

Ранее Minval.az писал о том, что Лаура Багирова (хотелось бы, чтобы она была жива), к сожалению, похожа на девушку, чье расчлененное тело было обнаружено в марте 2013 года в Бинагадинском районе Баку. Выявлены совпадения, которые указывают на возможную связь между этими двумя фактами. Мы не утверждаем, что убитая девушка и есть Лаура. Но для того, чтобы проверить это, необходимо провести анализ ДНК, для чего потребуется сверить образцы ДНК близкого Лауре человека и убитой девушки.

С этой целью Minval.az обратился не только в Генеральную прокуратуру, но и к сотрудникам МВД республики. Надо сказать, что правоохранители отреагировали оперативно и приступили к проведению необходимых для возобновления расследования мероприятий.

Ну а мы ведем параллельное журналистское расследование. Очень хочется докопаться до истины и помочь в раскрытии обоих преступлений. Почему обоих? Есть предположение, что Лауры Багировой нет в живых. Иначе за 14 лет она объявилась бы.

«Минвал» связался с родственницей Лауры – Эльнарой Мамедовой, чтобы выяснить обстоятельства, при которых девушка пропала без вести.

Оказалось, что Лауру воспитывала ее бабушка Гюлейша Багирова (ныне покойная). После смерти отца Лауры – Махмуда мать повторно вышла замуж, оставив дочь на воспитание Гюлейши Багировой. У последней было еще два сына, которые по словам Э.Мамедовой, грубо обходились с Лаурой, применяли в отношении нее физическую силу.

«Лаура была веселой девушкой, и я бы даже сказала – волевой. Но не выдержав насилия в семье, она сбежала. Первые два-три дня до ее телефона доходили звонки, но после того, как ей дали знать, что дяди точат зуб на нее и намерены наказать, если она попадется к ним в руки, связь с Лаурой прервалась», — рассказала Э.Мамедова.

Спустя некоторое время кто-то из односельчан сказал Г.Багировой, что видел ее внучку в Баку, в районе станции метро «20 января», на автобусной остановке. Лаура направлялась в Сумгайыт.

«Я и Г.Багирова взяли фотографии Лауры и отправились ее искать. Это было в 2011 году. Мы начали поиски с сумгайытского поселка Сарай и обошли все кафе и рестораны. После долгих поисков наткнулись на мужчину, который узнал Лауру по фотографии и заявил, что видел ее в злачном месте – придорожном кафе, расположенном у въезда в Сумгайыт, рядом с технопарком. Мы направились туда. Там показали фотографию Лауры работнице. Она долго и молча рассматривала фото. Было ощущение, что она узнала Лауру. Но женщина велела нам ждать во дворе заведения, а сама вошла в помещение. Вскоре оттуда вышел мужчина. Завидев нас, он разразился нецензурной бранью. Он прогнал нас, не дав возможности задать ему вопросы. Затем я связалась с тем самым мужчиной, который указал нам на это кафе. Он сказал, что Лауру нужно искать в дальних комнатках, которые скрыты от взоров посетителей. Там, по его словам, содержатель притона держит взаперти несовершеннолетних и юных девушек. Последние подвергались сексуальной эксплуатации. Мы были в шоке и в этом состоянии вернулись в Шамкир», — рассказала Э.Мамедова.

Г.Багировой и в голову не пришло, что нужно обратиться в полицию Сумгайыта, чтобы правоохранители проверили злачное место на предмет присутствия там жертв торговли людьми.

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По словам Э.Мамедовой, информация о подозрительном сумгайытском кафе была предоставлена шамкирской полиции, но реакция правоохранителей не соответствовала их ожиданиям. Вскоре поиски Лауры и вовсе прекратились.

А спустя год было совершено зверское убийство девушки, чья личность до сих пор не установлена. Мы уже сообщали о том, что 19 марта на территории кладбища поселка Сарай Абшеронского района была обнаружена голова девушки, которая, как и все остальные части тела, была завернута в черный целлофановый пакет.

Конечно, сложно опознать конкретного человека по искаженному смертью лицу. Однако цвет волос, цвет лица, форма бровей, расстояние между ними, челка, длина прически сходятся. Сходится также возраст – до 25 лет. А еще, по словам Э.Мамедовой, у Лауры были крупные зубы и немного выдающаяся нижняя челюсть. На фото отрубленной головы крупные зубы явно видны. Но вот со сравнением нижней челюсти есть проблемы. У жертвы раздроблена челюсть и потому углядеть в ней эту особую примету невозможно. Опять же, это наше субъективное мнение. Покончить с сомнениями поможет только анализ ДНК.

Буквально 13 мая с редакцией связались сотрудники правоохранительных органов Шамкирского района и проинформировали о том, что у матери Лауры будет взят образец ДНК, чтобы сравнить его с материалами убитой девушки. И тогда все станет ясно…

Между тем отметим, что в деле об убийстве следствие предположило, что с девушкой расправился профессиональный мясник. Тело было расчленено точными ударами кухонного топора. Известно также, что части тела убитой были найдены мусорщиками в баках за одним из популярных домов торжеств на проспекте Бабека., а оттуда вывезены в «Баксоль» на свалку. Конечно, это вовсе не значит, что убийство было совершено в указанном доме торжеств. Так, лишняя деталь.

И еще, вчера оперативники уголовного розыска Шамкирского района вышли на того самого человека, который 11 лет назад указал на местонахождение Лауры. Расследование возобновилось…

И в заключении отметим, что убийца девушки все еще на свободе и, вполне вероятно, что несчастная была не единственной его жертвой, равно как и то, что Лаура – не единственная без вести пропавшая. Очень много в картотеке уголовного розыска все еще ненайденных лиц. А раз переступив черту, человек редко останавливается. Тем более, что безнаказанность порождает вседозволенность.

Рамелла Ибрагимхалилова