Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход «специальной военной операции» ВС России в Украине, потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также ряд других тем.

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — отметил Песков.

«Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ», — добавил пресс-секретарь президента.

В совещании помимо Шойгу приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.