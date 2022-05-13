Турция и Азербайджан достигли соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с лесными пожарами.

Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Турции, подписи под соответствующим документом в ходе встречи в Стамбуле поставили замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Вейсел Тиръяки.

На обсуждениях также присутствовали гендиректор Главного управления лесным хозяйством Турции Бекир Караджабей, заместитель начальника Главного оперативного управления МЧС, полковник-лейтенант Алескер Алиев, старший советник отдела международного сотрудничества управления международных отношений МЧС Азербайджана Джавид Зейналзаде и региональный директор Управления лесным хозяйством Стамбула Юсуф Шахин.

Согласно договоренности, Азербайджан будет при необходимости предоставлять Турции вертолеты и самолеты для тушения лесных пожаров.

Также достигнуто соглашение по организации совместных учений по тушению пожаров.

Тиръяки поблагодарил Азербайджан за поддержку в тушении прошлогодних пожаров в Турции.

Турция приложит необходимые усилия для развития технического сотрудничества с Азербайджаном в области лесного хозяйства и улучшения двусторонних отношений, заверил он. «Мы очень рады обмену опытом в разных областях, а также сотрудничеству в области пожаротушения»,- сказал он.