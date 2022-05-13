В последнее время появляются некоторые намеки на возможность укрепления отношений Баку с Вашингтоном и Брюсселем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне в разговоре с президентом Ильхамом Аливым признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в энергетической безопасности Европы и затронул ряд других тем.

«Я говорил с президентом Азербайджана о том, как США могут продолжать поддерживать недавнюю положительную динамику в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», — представил глава американской дипломатии основное содержание беседы в своëм микроблоге в Twitter.

Пресс-служба Госдепа в свою очередь сообщила, что стороны обсудили «недавний положительный импульс и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе», включая делимитацию и демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, открытие экономических связей и транспортных коммуникаций, освобождение оставшихся армянских пленных.

«Госсекретарь подчеркнул важность более строгого соблюдения прав человека и основных свобод, а также признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в энергетической безопасности Европы», — указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что во время беседы был проведен обмен мнениями о возможностях активизации диалога между нашими странами, процессе демократизации в Азербайджане, особо отмечена роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних связей.

А вчера утром, выступая на семинаре в Университете ADA, посвященном Дню Европы, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил, что Европейский Союз и Азербайджан стали еще ближе друг к другу:

«Если сравним наши отношения с прошлыми годами, то увидим, что мы стали еще ближе друг к другу. ЕС является надежным партнером Азербайджана, крупнейшим инвестором в Азербайджане и торговым партнером страны. Мы развиваем успешное сотрудничество во многих сферах. ЕС и Азербайджан работают над новым соглашением, уверен, что с его подписанием наше сотрудничество вступит в новый этап. Азербайджан является важным партнером для ЕС в рамках Восточного партнерства».

Посол также поблагодарил Баку за помощь Киеву.

Как на всё это может отреагировать Москва? Ясное дело, что она до сих пор считает Южный Кавказ своей вотчиной, и если и промолчит в открытую, то не преминет показать Баку свое недовольство каким-нибудь иным, «гибридным» способом. Своим мнением по этому поводу поделился с «Минвалом» израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич:

— Я думаю, что Азербайджану не нужно повторять ошибки Украины. Я напомню, что Украина пыталась всячески не злить РФ. Президент Зеленский с самого начала вступления в должность (да и до этого, в ходе предвыборной кампании) говорил, что не собирается воевать с Россией, что он исключает военный путь для возвращения оккупированных территорий, что он хочет развивать добрососедские отношения с РФ, и так далее. Вступление Украины в НАТО было совершенно несбыточной мечтой, Альянс и не собирался ее принимать. То есть, Украина делала всё, чтобы не вызвать недовольство Москвы, и мы знаем к чему это привело. Россия напала на Украину, посчитав, что та достаточно слабая.

Украина игнорировала совершенно четкие заявления Путина, заявления российского руководства о том, что они собираются делать. Путин много лет твердил, что он считает распад СССР незаконным, что это геополитическая катастрофа, и он собирается вернуть все бывшие советские территории под власть России. Это касается в том числе и Азербайджана.

Но украинцы решили, что если они будут демонстрировать России свой мирный характер, то Москва оставит их в покое. Но Россия не нападает на кого-то не потому что она не хочет этого делать, а потому что не может сделать этого в данный момент, или считает это преждевременным, или невыгодным. Стратегической целью российского руководства является ликвидация независимости всех постсоветских республик, как минимум. А некоторые там говорят даже о восстановлении Российской империи, поэтому идут разговоры о Финляндии (которая вступает в НАТО), о Польше (которая сейчас резко увеличивает свою армию и помогает Украине).

То есть, Россия – это экзистенциальная опасность, и уберечься от нее можно только укрепляя связи с другими постсоветскими странами, а главное – с какими-то внешними мощными игроками. Поэтому если Украина ошибочно пошла по пути уважения к России, то действия всех других должны быть прямо противоположны. Нужно всемерное укрепление связей с НАТО, с Западом, вообще с какими-то внешними союзниками, которые могут обеспечить безопасность.

Азербайджан уже действует в этом направлении, но нельзя, как говорится, класть все яйца в одну корзину. У Азербайджана есть особые отношения с Турцией, есть стратегический союз с Израилем, но такой же стратегический союз с Западом был бы крайне необходим. Запад также думает об этом и всё понимает. Азербайджану нужно всемерно интегрироваться в западные структуры, взяв курс на вступление в НАТО, или хотя бы на заключение таких же договоров о взаимной военной поддержке, какой у Азербайджана уже есть с Турцией. Это единственный способ избежать повторения судьбы Украины.

Швеция и Финляндия понимают это, именно поэтому они торопятся с вступлением в НАТО, невзирая на угрозы, звучащие из Москвы. Или вот руководство Казахстана – оно заняло достаточно жесткую позицию, отказавшись поддержать агрессию против Украины. Оттуда сейчас поступают сообщения, что руководство Казахстана взяло курс на минимизацию экономических связей с Россией и поиск других партнеров. Это конечно вызывает неудовольствие Москвы, но тем не менее Казахстан идет по этому пути. Хотя у него ситуация с точки зрения внешних союзов хуже, чем у Азербайджана.

Как Москва ранее влияла на Баку? Через Армению, через постоянно тлеющий конфликт в Карабахе. Если теперь отношения с Арменией будут нормализованы, то у Кремля не останется рычагов влияния. Есть еще, конечно, азербайджанская диаспора в РФ, на которую могут попытаться давить, есть возможность для попыток дестабилизировать ситуацию внутри Азербайджана, может быть разжигая какие-то сепаратистские настроения или недовольство каких-то групп. Но особых рычагов влияния на Баку у Москвы нет. И вторжение в Украину произошло в том числе потому что других рычагов влияния на эту страну у Москвы так же не оказалось. Москве не нужны мирные, дружественные отношения, ей не нужны партнеры. Москве нужны только вассалы или рабы, и это не зависит от той политики, которую будет или не будет проводить Азербайджан.

Р. Оруджев