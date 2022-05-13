Россия использует энергоносители в качестве оружия. С соответствующим заявлением на пресс-конференции в Берлине выступил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он отметил, что дочерняя компания «Газпрома» в Германии Gazprom Germania, которая в числе других европейских компаний попала под санкции, сократила закупку российского газа примерно на 10 млн кубометров в сутки. Однако, по словам Хабека, этот объем можно компенсировать.

«Ситуация обострилась настолько, что использование энергии в качестве оружия становится реальностью во многих сферах», — констатировал он.

Хабек подчеркнул, что Германия сосредоточена на заполнении хранилищ природного газа для подготовки к зиме.

По его словам, хранилища на данный момент заполнены примерно на 40 процентов.

Хабек заверил, что власти ФРГ сделают все, что в их силах для того, чтобы стабилизировать рынок природного газа.

Германским энергетическим компаниям будут предоставлены финансовые гарантии, поскольку им придется заключать новые контракты по более высоким ценам, сообщил министр.