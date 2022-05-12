От площади Франции в Ереване стартовало шествие Движения сопротивления. Его участники направились в сторону здания Генпрокуратуры Армении.

До начала шествия депутат от блока «Армения» Арам Вардеванян напомнил о том, что родители военнослужащих, погибших в 44-дневной войне, обратились в Генпрокуратуру с требованием о получении процессуального статуса потерпевшего и привлечении Никола Пашиняна в качестве обвиняемого. «Первое требование несколько дней назад было удовлетворено, хотя родители требовали этого начиная с 9 ноября. Сейчас последние собираются у здания Генпрокуратуры для того, чтобы потребовать задержания Пашиняна», — заявил Вардеванян, предложив шествием дойти до здания Генпрокуратуры и поддержать родителей погибших военнослужащих. Об этом пишет News.am.

Протестующие прошли по проспекту Саят-Нова, улицам Абовяна и Вазгена Саркисяна, где и остановились у здания Генпрокуратуры. Здесь выступил депутат от блока «Армения» Артур Казинян. Он подчеркнул, что родители погибших военнослужащих хотят только одного — наказания лиц, виновных в гибели их сыновей.

Он напомнил, что за 1,5 года это дело не сдвинулось с места. «Адвокат родителей погибших военнослужащих потребовал допроса Пашиняна. Они, посредством своего адвоката, представили новое требование — после допроса и по его итогам надо будет незамедлительно задержать Пашиняна. Задержание обязательно, потому что он в любой момент может сбежать», — заключил Казинян.