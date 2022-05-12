Сейм (парламент) Латвии одобрил закон, согласно которому у страны теперь нет юридических ограничений на возможность сноса памятника Освободителям Риги. Действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках приостанавливаются, говорится в заявлении на сайте сейма Латвии.

«Образ и символика Советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации»,— сказано в заявлении Сейма. Законопроект также приостанавливает социальную защиту военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

В ответ на разрешение снести монумент Освободителям замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия заберет из Латвии памятник Освободителям, если власти страны разрешат демонтаж.