Расширение НАТО не способствует безопасности в Евразии, вступление Финляндии в альянс является угрозой для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным».

Песков также добавил, что Россия будет анализировать ситуацию со вступлением Финляндии в альянс.

«Конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — подчеркнул представитель Кремля.