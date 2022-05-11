Хакерская группировка Anonymous, которая в числе первых объявила России «кибервойну», взяла на себя ответственность за атаку на Rutube. С соответствующим заявлением киберпреступники выступили на своей странице в Twitter.

«Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали. Это значит, что RuTube, вероятно, исчез навсегда», — написали написали злоумышленники.

О том, что Rutube подвергся хакерской атаке, стало известно 9 мая. Утром этого дня сервис перестал работать и остается в режиме «оффлайн» до сих пор.