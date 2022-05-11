В Баку спасены две женщины, взятые в заложники гражданином Турции.

Инцидент произошел в доме по улице А.Аббасзаде Сабаильского района, сообщает Qafqazinfo.

Арзу Расулова, 1971 г.р. (имена изменены — ред.), позвонила в полицию и сообщила, что ее зять — гражданин Турции Акбулут М, 1983 г.р ., запер ее дома и угрожает ножом.

На место происшествие немедленно выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что в доме было несколько человек, дверь была закрыта и никто не открывал ее, несмотря на требование полиции.

Сотрудники полиции обратились в службу спасения МЧС, к зданию прибыла спецгруппа и вскрыла дверь квартиры.

При этом Акбулут М. пытался нанести себе ранения ножом, однако попытка была предотвращена.

Его жена Айсель Расулова, 1993 года рождения, и ее мать Арзу были спасены.

Ведется расследование.