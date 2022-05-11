Представители уйгурской общины Турции обратились к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с призывом содействовать освобождению членов их семей, содержащихся в «лагерях перевоспитания» в Китае.

К призыву присоединились турецкие НПО Ассоциация прав на свободу мысли и образование (ÖZGÜRDER) и Ассоциация прав человека и солидарности с угнетенными (MAZLUMDER).

Встреча представителей общины уйгур и турецких НПО прошла в культурном центре Казлычеме в районе Зейтинбурну в Стамбуле.

Выступая от имени родственников уйгуров, содержащихся в концлагерях КНР, адвокат Гюльден Сонмез сказала, что жителям Восточного Туркестана грозит массовое уничтожение и истребление из-за их религиозного и этнического происхождения.

По ее словам, с 2017 года Китайская Народная Республика начала систематическую и жестокую кампанию против казахов и уйгуров.

«Китайские концлагеря в Восточном Туркестане являются крупнейшей атакой на религиозное меньшинство со времен нацистских лагерей во время Второй мировой войны. Мы проводим серию судебных разбирательств от имени пострадавших клиентов, и не намерены сдаваться»,- сказала она.

Глава ÖZGÜRDER Рыдван Кая привлек внимание к участившимся случаям произвольных задержаний, пыток, жестокого обращения, изнасилований в концентрационных лагерях, полицейских участках и тюрьмах КНР.