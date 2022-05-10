Подписание Байденом закона о ленд-лизе для Украины принципиально меняет подходы, которые ранее были у администрации США в отношении этой страны. Не секрет, что весь западный мир в этом плане ориентируется именно на Вашингтон. Длительное время США, начиная с агрессии России в 2014 году, исходили из того, что нет смысла вооружать Украину, что нужно действовать против России методами политического давления, в частности, санкционной политикой. Долгое время даже действовал запрет на продажу Америкой какого-либо оружия Украине. Об этом в беседе с Minval.az сказал украинский политолог, доктор политических наук Петро Олещук.

Политолог отмечает, что необходимо учесть, что в Украину длительное время не было поставок серьезного вооружения со стороны США. Даже, когда встал вопрос, что Россия может напасть на Украину и надо к этому готовиться, все сводилось к поставкам оборонительного вооружения, например, ручных гранатомётов.

«Когда дело дошло до широкомасштабной агрессии в отношении Украины и стало ясно, что никакой «легкой прогулки» у российских войск не будет, прогнозы о трехдневной войне не соответствуют действительности, а Украина готова и способна обороняться, то подходы изменились», — отметил политолог.

Таким образом, по его словам, закон о ленд-лизе – завершающий этап этих подходов.

«Очевидно, что США готовы перевооружить украинскую армию по натовским стандартам. Для Украины это возможность одержать победу и изгнать оккупантов со своей территории. Это одно из самых важных решений, что принимала США когда-либо против России: не случайно сама церемония подписания была оформлена официально и приурочена к 9 маю – празднику, который российская пропаганда превратила в то самое победобесие. Но все это будет иметь не только символическое, но и конкретные последствия непосредственно на полях сражений», — добавил Олещук.

По его словам, было заметно, как Россия пыталась всеми способами препятствовать поставкам оружия в Украину из-за рубежа, задействовала всю свою агентурную сеть, разнообразных левых политиков, которые призывали отказаться от военной помощи Украине, собирали подписи разнообразные «пацифисты», проводились и проводятся информационные кампании, призванные доказать Западу, «что Украина не сможет распорядиться этим оружием и все будет разворовано в результате коррупции».

«В Украине такое решение воспринимают как историческое и думаю, не только там», — подчеркнул политолог.

Что касается того, как закон о ленд-лизе изменит на практике поставки вооружения в Украину, то, по его словам, здесь присутствует много нюансов, некоторые из которых специально не освещаются, а станут уже известны «по факту». Все это делается из соображений безопасности, с учетом того, что Россия всячески пытается противодействовать таким поставкам в страну.

«Это означает переход Украины на натовские системы вооружения, и если раньше наша страна почти целиком зависела от поставок или модернизации оружия советского образца, то теперь ситуация изменилась кардинально. Украина не будет уже зависеть от поставок разноформатного оружия из разных стран, а будет масштабно переоснащать все виды своих войск оружием НАТО», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров