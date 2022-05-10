Сборная Украины в рамках подготовки к матчам плей-офф ЧМ-2022 и поединкам Лиги наций проведет несколько товарищеских поединков.

Специально к этим играм “сине-желтые“ представили новый комплект формы, которая является очень символической в тяжелые времена военной агрессии со стороны российской армии.

Спереди на футболке изображены территория Украины, а сама граница выполнена из флагов тех стран, которые помогают нашей стране в борьбе с агрессором. Посреди футболки размещена надпись “United for Ukraine“ (Объединяемся для Украины).