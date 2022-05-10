В Хызы задержан мужчина в женской одежде, а также другие члены банды, которые занимались вымогательством.

Как сообщили в Губинской районной группе пресс-службы МВД, в райотдел полиции поступило заявление о том, что в селе Ситалчай водитель и пассажиры автомобиля марки «Опель» пригрозили гражданину ножом и забрали у него 290 манатов.

Были установлены личности и задержаны водитель автомобиля, житель Гедабека Вазир Исмаилов, а также пассажиры, житель Огуза Анар Салахов и житель Сабирабада Ильтифат Джафаров.

Выяснилось, что Анар Салахов, переодевшись в женскую одежду, останавливал движущиеся автомобили. Далее остальные члены банды совершали ограбление. Задержанные признались в совершении подобных преступлений и ранее.

По факту возбуждено уголовное дело, все трое арестованы.

Пострадавших просят предоставить информацию по телефонам службы «102 Колл-центр» МВД, а также по мобильному номеру (055) 226-54-54.