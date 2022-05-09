Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о «едином европейском доме», к строительству которого призывал последний президент СССР Михаил Горбачев, потерпела крах. Ключевой причиной разочарования в концепции «европейского дома» господин Штайнмайер назвал конфликт в Украине.

«Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая — День войны»,— рассказал президент ФРГ в ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

По его мнению, многие поколения политиков работали над тем, чтобы в Европе никогда больше не было войны, однако события на Украине стали эпохальным сломом и разрывом со многим, что считалось самим собой разумеющимся.