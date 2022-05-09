Единственный результат переговоров с Россией в Турции стала возможность эвакуации людей из Мариуполя и других городов. Десятки тысяч удалось спасти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

«500 тысяч украинцев были депортированы Россией. Мы не знаем, что с ними сейчас. Десятки тысяч были увезены из Мариуполя и других городов. Эти десятки тысяч не потеряли жизнь, а это самое главное. А мы не потеряли граждан Украины. Все эти результаты по вывозу людей нашими автобусами и машинами (речь об эвакуации). К сожалению, больше никаких договоренностей или результатов того, что было в Турции. Больше ничего нет», — сказал Зеленский.