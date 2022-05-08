YouTube удалил с канала «Роскосмос Медиа» все видео с участием главы госпкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщил 8 мая руководитель пресс-службы Дмитрий Струговец.

По его словам, удалены интервью Рогозина, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный, написал Струговец в своем Telegram-канале.

Как уточнил руководитель пресс-службы, всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 млн просмотров.

«Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски», — добавил он.