Международный газовый союз (МГС) приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности. «Газпром» и «Новатэк» были исключены из Международного газового конгресса-2022.

Об этом сообщает представитель оргкомитета Международного газового конгресса (МГК).

В свою очередь, в связи с исключением Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, «не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве».