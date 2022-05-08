Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Fox News заявил, что какие бы заявления не сделал Владимир Путин на параде в Москве относительно объявления войны, для Украины это не будет иметь никакого значения.

«Амбиции российских оккупантов в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не меняются. Враг хочет уничтожить наше государство и народ, о чем открыто заявляет всему миру», сказал он.

«Для нас это ничего не меняет. Для нас война уже длится восемь лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских ужастиках», — сказал глава государства.

Он добавил, что победа для россиян — это разрушение и поражение всего цивилизованного мира.