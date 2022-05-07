Первая леди США Джилл Байден в субботу встретилась в Бухаресте с украинскими беженцами. Об этом сообщает пресс-пул супруги главы вашингтонской администрации.

Байден вместе с супругой румынского президента Кармен Йоханнис посетила расположенную в Бухаресте школу, в которой учатся в том числе дети, прибывшие в Румынию с Украины. Как сообщили ранее в Белом доме, в этом учебном заведении в настоящий момент есть два класса для украинских детей в возрасте от 5 до 15 лет, уроки в них ведут учителя с Украины.

Как отмечают журналисты пула, первая леди США пообщалась с детьми, их родителями, а также сотрудниками школы, после этого Байден и Йоханнис раздали ученикам шоколадные батончики и так называемые президентские M&M’s — конфеты M&M’s («Эм-энд-эмс») в памятной упаковке с автографом американского лидера.