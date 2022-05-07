«Газпром» написал письмо своим европейским клиентам, в котором разъяснил способы оплаты за газ в условиях санкций, передает Bloomberg.

По данным агентства, «Газпром» сообщил клиентам, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном указе о платежах в рублях. В новом приказе говорится, что полученная от покупателей иностранная валюта подлежит обмену на рубли через счета в Национальном расчетном центре России.

В письме «Газпрома» говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны».