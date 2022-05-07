Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют даже у российских военных. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ, сообщают в пресс-службе СБУ.

Один из российских военных на Херсонщине жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет. За утрату оружия его отправили рыть окопы, а потом выяснилось, что оружие таки нужно найти — дали два дня на поиски.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – объясняет он.