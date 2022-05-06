Россияне обстреляли автомобиль на территории завода «Азовсталь» в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале отдельного отряда специального назначения «Азов».

«В режиме прекращения огня на территории завода «Азовсталь» россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения», — говорится в заявлении.