Территориальная целостность Украины под угрозой из-за политики Польши. Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, со стороны Польши в последнее время поступает враждебная риторика, которая ухудшается с каждым днем. В связи с этим, как утверждает Дмитрий Песков, территориальная целостность Украины оказалась под угрозой.

«То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.