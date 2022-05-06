7 мая в течение дня в Баку на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Вечером в отдельных местах Апшеронского полуострова возможны интенсивные осадки.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем-15-17° тепла. В Баку ночью будет 11-13° тепла, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75 %.

В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные, грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного характера, град, в высокогорье снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-9° тепла.