За последние четыре года минимальная пенсия повышена в 2,2 раза до 240 манатов. Сегодня Азербайджан поднялся на первое место в СНГ как по индексу номинальной, так и по покупательной способности минимальной пенсии.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает Report.

Министр отметил, что среднемесячная пенсия увеличилась на 75 процентов до 363 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась на 70 процентов до 394 манатов. За последние четыре года пособия и пенсии выросли соответственно в три и пять раз. В целом за 2018-2022 годы произошло 70-процентное увеличение годовых расходов на социальное обеспечение.