Россия не достигла в Украине поставленных целей, но демонстрирует готовность и дальше разрушать страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой, пишет «Укринформ».

«Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы орудия молчали, чтобы РФ вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров», – заявил Шольц.

Он отметил, что Киев попросил государства стать гарантами будущего мира и добавил, что «это тоже вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной»

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что ни одна из целей вторжения, которые намечала Россия, не была достигнута. По его мнению, РФ намеревалась покорить всю Украину за очень короткое время. Поэтому большим достижением армии и народа Украины то, что они остановили наступление, Россия должна была перегруппировать свои войска и теперь сосредоточена на боях на востоке Украины.