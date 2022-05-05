Депутаты Европарламента требуют от России вернуть украденные самолеты и призывают ЕС ужесточить санкции в отношении страны.

Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.

Депутаты Европарламента обеспокоены серьезным воздействием войны на авиационный сектор и «сожалеют о том, что Россия, грубо нарушив правила международной гражданской авиации, вынудила самолеты, арендованные у иностранных компаний, пройти перерегистрацию в российском реестре воздушных судов».

«Такое воровство недопустимо», — говорят депутаты Европарламента, требуя немедленно вернуть эти самолеты их законным владельцам.

В резолюции также содержится призыв к ЕС еще больше ужесточить санкции в отношении российского морского сектора и отказать в допуске судов, которые пришвартовались в России на пути в ЕС, заходить в порты Европейского Союза.

Кроме того, всем судам, которые хотят останавливаться в портах ЕС, хотят запретить заправляться в российских портах, уточняется в тексте.