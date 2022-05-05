Над офисом, принадлежащем российскому олигарху Евгению Пригожину, считающегося владельцем частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера), сменились флаги — теперь вход в здание украшают красные знамена с советской символикой. Один из них — явно флаг СССР, а на втором видны надписи — вероятнее всего это указывает на принадлежность знамени к какому-то воинскому подразделению времен Великой Отечественной войны.

«Страна сейчас должна встать на военные рельсы экономики и не только гордиться победами предков, но и одерживать собственные»., — объяснил сам Пригожин, которого называют «поваром Путина», появление флага Советского Союза.