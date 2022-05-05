Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов назвал изменниками бизнесменов и звёзд, отказавшихся от России после начала «спецоперации» в Украине. Он считает, что такие люди не стоят и волоса погибших во время войны. Мухитов отметил в интервью российскому журналу «Национальная оборона», что бизнесмены и артисты, отказавшиеся от своей страны, являются заложниками духовной бедности и безволия.

«Отказавшиеся от Родины «бизнесмены и шоумены» в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. <…> Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России», — заявил Мухитов.