В ночь на четверг стало известно, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Мариуполь, где открыл памятник бабушке с советским флагом.

Вместе с ним в разрушенный город приехал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. Позже минобороны объявило об открытии новых гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

27 апреля российское издание «РБК» со ссылкой на пять источников сообщило, что Кириенко стал куратором отношений между Москвой и «ЛДНР», сменив на посту Дмитрия Козака.