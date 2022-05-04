С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

личного состава — около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков — 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем — 491 (+16) ед,

РСЗО — 163 (+1) ед,

средства ПВО — 81 (+1) ед,

самолетов — 194 (+0) ед,

вертолетов — 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 1867 (+24) ед,

корабли / катера — 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 (+12).

специальная техника — 38 (+0).

крылатые ракеты — 87 (+3).

«Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», — добавляют в Генштабе.