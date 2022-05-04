С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:
личного состава — около 24500 (+300) человек ликвидировано,
танков — 1077 (+15) ед,
боевых бронированных машин 2610 (+43) ед,
артиллерийских систем — 491 (+16) ед,
РСЗО — 163 (+1) ед,
средства ПВО — 81 (+1) ед,
самолетов — 194 (+0) ед,
вертолетов — 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 1867 (+24) ед,
корабли / катера — 10 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 (+12).
специальная техника — 38 (+0).
крылатые ракеты — 87 (+3).
«Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются», — добавляют в Генштабе.
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