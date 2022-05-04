Российская авиакомпания «ИрАэро» с 20 мая приступает к выполнению международных рейсов по маршруту Новосибирск–Баку–Новосибирск.

Как говорится в сообщении компании, полёты будут выполняться на самолетах «Суперджет-100» по пятницам.

Вылет из Новосибирска запланирован в 13:00, прибытие в Баку в 14:20, время в пути 4 часа 20 минут.

Обратный рейс из Международного аэропорта Гейдара Алиева в тот же день в 15:20, посадка в аэропорту Толмачёво в 22:20, время в пути 4 часа.

Цена билета в одну сторону составляет от 408 долларов США.

В настоящее время авиакомпания «ИрАэро» продолжает выполнять международные рейсы в Азербайджан, Армению, Израиль и Узбекистан.