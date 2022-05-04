В ночь на 4 мая в Минске умер Станислав Шушкевич. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его супругу Ирину.

Ему было 87 лет. В конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. Как глава республики подписывал вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР. Участвовал в первых президентских выборах, занял четвертое место после Александра Лукашенко, Вячеслава Кебича и лидера БНФ Зенона Позняка.

В первом туре за него проголосовали около 10% избирателей.